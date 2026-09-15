Die Absicht, zu gegebener Zeit an den Kapitalmarkt zurückzukehren, wurde von Syngenta zuletzt im Juni bestätigt. Der zum chinesischen Staatskonzern Chemchina gehörende Konzern plante bereits für 2024 den Gang an die Börse in Shanghai. Das Unternehmen zog sein Kotierungsgesuch dann aber kurzfristig zurück. Syngenta war vor der Übernahme durch Chemchina bis Ende 2018 an der Schweizer Börse SIX kotiert.