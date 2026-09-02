Hintergrund für die Verzögerung ist die von Trump geforderte Bestpreisgarantie. Pharmafirmen sollen neue Medikamente in anderen Industrieländern kaufkraftbereinigt nicht günstiger anbieten als in den USA. Weil die Schweiz die Medikamentenpreise reguliert, könnte ein tieferer hiesiger Preis damit auch den US-Preis drücken. Für Hersteller wird es dadurch finanziell unattraktiver, neue Therapien in der Schweiz einzuführen.