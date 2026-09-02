Der Wirkstoff Daraxonrasib wurde vergangene Woche in den USA zugelassen und gilt als bedeutender Fortschritt bei metastasierendem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Laut dem Bericht verdoppelt er die mittlere Überlebenszeit.
Hintergrund für die Verzögerung ist die von Trump geforderte Bestpreisgarantie. Pharmafirmen sollen neue Medikamente in anderen Industrieländern kaufkraftbereinigt nicht günstiger anbieten als in den USA. Weil die Schweiz die Medikamentenpreise reguliert, könnte ein tieferer hiesiger Preis damit auch den US-Preis drücken. Für Hersteller wird es dadurch finanziell unattraktiver, neue Therapien in der Schweiz einzuführen.
Laut dem Bericht sind 21 von 50 seit 2024 in den USA neu zugelassenen Therapien hierzulande weder verfügbar noch bei Swissmedic im Zulassungsverfahren.
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(AWP)