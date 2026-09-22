Trotz entsprechender Gesuche Saudi-Arabiens sieht US-Präsident Donald Trump vorerst von neuen US-Luftangriffen im Jemen auf die Huthi-Miliz ab. Das berichteten die «New York Times» und die «Financial Times» unter Berufung auf US-Regierungsbeamte. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman habe Trump deshalb angerufen, der den neuen Angriffen auch zugestimmt habe, schrieb die «New York Times». Dann habe er sich aber umentschieden und es werde laut US-Vertretern vorerst keine Angriffe geben, berichteten beide Zeitungen.