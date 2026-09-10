Laut Reuters ist der grösste Player im lokalen Markt für Fondsprodukte in China die mit dem E-Commerce-Riesen Alibaba verbundene Finanztechnologie-Firma Ant. Die hohe Konkurrenz in dem Markt mit rund 400 Rivalen mache auch die Kundenakquisition sehr teuer. Die Plattform WE.UBS habe es seit der Gründung nie in die Liste der 100 grössten Fondsplattformen geschafft.