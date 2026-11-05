Unabhängig von der Integration habe die Bank in den vergangenen Wochen zudem eine Runde von Stellenstreichungen in ihrer Investmentbank eingeleitet, schreibt die FT unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen weiter. Laut einer Person stehe dieser Schritt im Einklang mit dem üblichen Ansatz der Bank, zum Jahresende Ressourcen und Leistungen zu «managen».