Der zweite Verhandlungstag zwischen Vertretern aus Moskau und Kiew in Abu Dhabi unter US-Vermittlung im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs ist Medienberichten zufolge beendet. Das meldeten russische Staatsmedien und die ukrainische Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine. Die Fortsetzung der am Dienstag begonnenen dreiseitigen Gespräche dauerte nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass weniger als zwei Stunden und war damit kürzer als der Auftakt am Vortag. Konkrete Ergebnisse waren zunächst nicht bekannt.