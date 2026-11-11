Der ukrainische Verhandlungsführer und Auslandsgeheimdienstchef Rustem Umjerow hatte zuvor mitgeteilt, dass es zuerst ein Dreier-Gespräch der Delegationen aus der Ukraine, den USA und Russland gebe. Anschliessend werde das Kiewer Team die europäischen Partner treffen.
Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge sollte es heute um ein mögliches Dreiertreffen auf Präsidentenebene, Deeskalation bei gegenseitigen Angriffen auf den Energiebereich und im Schwarzen Meer sowie einen Gefangenenaustausch gehen.
Die Teams aus Moskau und Kiew waren im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs unter US-Vermittlung erstmals seit mehr als acht Monaten in Abu Dhabi zu direkten Gesprächen zusammengekommen./ksr/DP/stk
(AWP)