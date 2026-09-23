Die Klage sei im Namen von Arzneimittelkäufern eingereicht worden. Diese hätten damit argumentiert, dass Novartis das Patent für Entresto fälschlicherweise in das sogenannte «Orange Book» der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) eingetragen hatte. Dort sind Patente gelistet, welche die Behörde als sicher und wirksam einstuft. Damit sei der Markteintritt von Nachahmerprodukten um mindestens sechs Monate verhindert worden.