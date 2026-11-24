Von den Zollerhöhungen seien Staaten betroffen, die ihre Industrie nach Ansicht Washingtons mit Subventionen und staatlichen Hilfen übermässig förderten, hiess es im Bericht weiter. Dadurch entstehe eine Überproduktion, die zu günstigen Exporten führe und US-Unternehmen unter Druck setze.
Die neuen Zölle würden vom US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer nach monatelangen Untersuchungen zu den Industriesubventionen in China, den EU-Staaten und Ländern wie Japan oder Südkorea vorgestellt, hiess es.
Sie sollen einen Grossteil der Warenimporte in die USA umfassen. Für Stahl, Aluminium und Autos könnten aber Ausnahmen gelten, da diese bereits mit separaten Zöllen belegt seien. Die Höhe der zusätzlichen Zölle sei noch offen.
Für Schweizer Güter gilt seit Ende Juli in den USA allgemein ein Einfuhrzoll in Höhe von 12,5 Prozent. Die meisten Importe aus der EU werden in den USA zu 10 Prozent verzollt, während für China deutlich höhere Zölle zumeist von 50 Prozent gelten.
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(AWP)