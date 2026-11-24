Die US-Regierung könnte noch diese Woche die Zölle auf den Import von Waren erhöhen. Wie das «Wall Street Journal» am Dienstag berichtet, dürften China, die EU sowie vierzehn weitere Staaten von den mutmasslichen Zollerhöhungen betroffen sein. Die Schweiz wird im Bericht nicht genannt. Von US-Seite wurden die Gerüchte nicht bestätigt.