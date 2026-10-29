Das Finanzdepartement (EFD) habe unter anderem im Auftrag der zuständigen parlamentarischen Kommission Abklärungen zu den möglichen Modalitäten einer Sitzverlegung der UBS aufgrund der vom Bundesrat vorgeschlagenen Kapitalmassnahmen bei der Bank vorgenommen, sagte eine Departementssprecherin am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. «Dabei wurden unter anderem auch die in Medienberichten kolportierten Szenarien beleuchtet.» Zu dem Reuters-Bericht wollte sich das EFD nicht äussern.