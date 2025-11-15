Doch die Freude über den Zoll-Deal «ist getrübt», wie die «Neue Zürcher Zeitung» schrieb. So seien die 15 Prozent ja immer noch viel mehr als die durchschnittlichen drei Prozent von Anfang Jahr. Zudem bleibe die hohe Unsicherheit darüber bestehen, was Donald Trump als nächstes plane. «Der Washingtoner Politbetrieb ist und bleibt ein grosses Risiko für die Schweiz - mit und ohne Trump», schrieb die Zeitung. Deshalb solle «Bundesbern die Beziehung zur US-Administration koordinierter und in Abstimmung mit der Wirtschaft besser pflegen, damit diese bei aufkommenden Differenzen rasch und gezielt genutzt werden können.»