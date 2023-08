LÖHNE 2024: Die Löhne stagnieren seit vier Jahren Das Jahr 2024 bringt bei den Gehältern erneut eine Nullrunde. Das zeigt die neue Lohnumfrage der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF), welche die "NZZ am Sonntag" vorab veröffentlicht hat. Demnach wollen die Firmen die Löhne lediglich um 2,0 Prozent anheben. Doch wegen der Teuerung gehen die Beschäftigten unter dem Strich leer aus - und dies zum wiederholten Mal. "Dass die realen Löhne seit vier Jahren nicht mehr steigen, ist aussergewöhnlich", erklärt Arbeitsmarkt-Ökonom Michael Siegenthaler von der KOF. Die Gewerkschaften fordern eine Lohnerhöhung von 5 Prozent. Am 16. September planen Sie eine grosse Kaufkraft-Demo in Bern, um den Druck in den Lohnverhandlungen zu erhöhen. (NZZ am Sonntag S. 21)