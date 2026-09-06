TOURISMUS: Schweiz-Tourismus-Direktor Martin Nydegger hat die Neuausrichtung der Werbekampagnen angekündigt. Wie Nydegger dem «SonntagsBlick» im Interview erklärte, wird Schweiz Tourismus erstmals nach fünf Jahren nicht mehr mit dem eigentlichen Werbeträger Roger Federer in der Hauptkampagne arbeiten. Federer habe bisher als Botschafter fantastische Arbeit geleistet, so Nydegger. In der neuen Herbstkampagne wolle man etwas Neues und Überraschendes machen. Dem Schweiz-Tourismus-Direktor zufolge sind die meisten Touristen in der Schweiz immer noch die Schweizer selbst, dicht gefolgt von Gästen aus Deutschland und den USA. «Ein paar wenige Hotspots sind extrem frequentiert, aber das Gros der Schweiz sucht nach Gästen. Wir haben über das ganze Jahr gesehen schweizweit eine durchschnittliche Hotelauslastung von 50 Prozent», so Nydegger gegenüber der Zeitung. (SoBli S. 6-8)