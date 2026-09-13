UBS-REGULIERUNG: Die Mitglieder der zuständigen Ständeratskommission kamen der UBS laut einem Medienbericht sehr weit entgegen. Die «Schweiz am Wochenende» bezieht sich konkret auf neue Berechnungen des Bundes. Demnach müsste die Grossbank den entscheidenden Teil ihres Eigenkapitals - das «harte Kernkapital» - gar nicht mehr erhöhen. Im Gegenteil, sie könnte es im Vergleich zu heute um 10 Milliarden US-Dollar reduzieren. Das Finanzdepartement spreche in einem Faktenblatt von einem «Überschuss», mit dem bei der UBS «zusätzliches Ausschüttungspotenzial» entstünde, so der Zeitungsbericht. Zwar müsste die Bank gemäss den Vorschlägen der Ständeräte gleichzeitig ihr «erweitertes Eigenkapital» erhöhen (bekannt als AT1). Aber Anleihen in diesem Bereich kosteten die Bank viel weniger, weil sie auch weniger wert seien. Die Basler Rechtsprofessorin Corinne Zellweger-Gutknecht kommt laut der «Schweiz am Wochenende» zum gleichen Schluss wie der Bund. Sie beurteilt den Kommissionsentscheid demnach sehr kritisch: «Diese Lösung ist sogar noch schlechter als der Status quo, die Risiken für die Steuerzahler würden weiter zunehmen.» (SaW, S. 13)