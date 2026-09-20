ON HOLDING: On-Co-CEO David Allemann bekennt sich im «SonntagsBlick» klar zum Standort Schweiz. Das On Lab in Zürich werde gestärkt, sämtliche sichtbaren On-Produkte würden in Zürich entwickelt und designt, sagte er nicht zuletzt auch mit Blick auf den gerade erst kommunizierten Einstieg ins Fussballgeschäft. Am Hauptsitz beschäftigt das Unternehmen laut Allemann mehr als 1300 Personen, davon über 400 in Forschung und Entwicklung. Sorgen um den Innovationsstandort Schweiz macht er sich grundsätzlich nicht. Die Schweiz verfüge über hervorragende Bildungsinstitutionen und eine hohe Dichte an KI-Ingenieuren. Sie müsse ihre Stärken aber konsequenter nutzen und dürfe sich «nicht selber kleinmachen». Allemann wünscht sich mehr international erfolgreiche Konsumentenmarken, die aus der Schweiz heraus aufgebaut werden. Was heute Schokolade und Uhren als Schweizer Soft Power leisteten, könne künftig auch Innovation leisten. On selbst wolle mit Investitionen in Forschung und Entwicklung zeigen, dass globale Innovationen aus der Schweiz möglich sind. (SoBli, S. 12-14)