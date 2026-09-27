TREIBSTOFF: Die Schweiz gehört bei den Treibstoffpreisen zur Weltspitze. Beim Benzin liegt sie laut einer Erhebung der «Neuen Zürcher Zeitung» mit umgerechnet 2,60 Dollar je Liter auf Rang 10, beim Diesel sogar auf Rang 6. Benzin kostet damit etwa doppelt so viel wie in den USA und Japan. Allerdings gibt es noch teurere Länder: An der Spitze liegen beim Benzin etwa Hongkong (4,41 Dollar) und einige europäische Staaten. Hauptgrund für das hohe Schweizer Preisniveau seien die Abgaben. Die Mineralölsteuer macht zusammen mit weiteren Abgaben und der Mehrwertsteuer je nach Marktpreis rund die Hälfte des Zapfsäulenpreises aus. SP-Nationalrat Benoît Gaillard fordert laut «SonntagsZeitung», dass der Bund einen Teil der Pflichtlager für Benzin und Diesel freigibt, um das Angebot zu erhöhen und den Preisdruck zu dämpfen. Die SVP setzt dagegen auf Steuersenkungen und will die Belastung durch Mineralöl- und Mehrwertsteuer reduzieren. (NZZ, S. 25/SoZ, S. 4)