WEF: Der Rücktritt von Axa-Chef Thomas Buberl aus dem Stiftungsrat des Weltwirtschaftsforums (WEF) im August erfolgte, weil er sich stärker auf seine Aufgabe als Axa-CEO konzentrieren wollte. Zu diesem Schluss sei er in der Diskussion mit dem Axa-Aufsichtsrat gekommen, sagte Buberl in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». «Die Frage, wer neue Präsidentin oder neuer Präsident des WEF wird, ist noch völlig offen», sagte der Axa-CEO. Während die derzeitige EZB-Präsidentin Christine Lagarde als klare Favoritin für das Amt gilt, soll Buberl mit einem Teil des WEF-Stiftungsrats für ein breiteres Auswahlverfahren eingetreten sein. (NZZaS, S. 37)