RUAG: Die Ruag wird laut dem «SonntagsBlick» in Emmen LU nur noch drei statt vier F-35-Kampfjets endmontieren und testen. Grund seien die gestiegenen Kosten für die US-Kampfjets, weshalb die Schweiz weniger als die ursprünglich geplanten 36 Maschinen beschaffen werde. Damit reduzierten sich auch das Auftragsvolumen und die Skaleneffekte für die Ruag. Das sogenannte Projekt Rigi sei innerhalb des VBS umstritten gewesen, da die Endmontage in der Schweiz die Beschaffung verteuere. Ein internes VBS-Papier stelle zudem den volkswirtschaftlichen Nutzen solcher Offsetgeschäfte infrage. Die Ruag bemühe sich nun um zusätzliche Aufträge aus dem Ausland und wolle kommende Woche darüber informieren. (SoBli, S. 16)