KI: Ein grosser Teil der Absolventen des ETH-AI-Center wechseln gemäss der «NZZ am Sonntag» zu grossen Techkonzernen. Für die digitale Souveränität der Schweiz sei das ein Problem, sagte Andreas Krause, Leiter des ETH AI Center, zur Zeitung. «Wenn unsere klügsten Köpfe für amerikanische Konzerne arbeiten, liegt die Kontrolle über die Technologie letztlich in den USA», sagte er. Die Big-Tech-Firmen haben Standorte in Zürich. Dadurch hielten die Unternehmen Spitzenkräfte im Land, teilte die ETH Zürich mit. Für mehr Unabhängigkeit brauche es mehr Investitionen in eigene KI-Infrastruktur, forderte die Hochschule. «Wir haben ein grosses Vertrauensdefizit gegenüber künstlicher Intelligenz», sagte der Präsident der Lausanner Wirtschaftshochschule IMD, David Bach, zum «SonntagsBlick». Entscheidend sei nicht nur, an der ETH oder EPFL die besten KI-Forschenden zu haben, sondern hiesige Unternehmen voranzubringen. («NZZ am Sonntag» S. 11 und «SonntagsBlick» S. 16-18)