BUNDESRATSKANDIDATIN AMAUDRUZ: Zur Genfer Bundesratskandidatin und SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz finden sich in der Sonntagspresse gleich zwei kritische Beiträge. So schreibt etwa die «SonntagsZeitung», dass die Stiftung Ethos Amaudruz schon seit Jahren zur Abwahl als Verwaltungsratspräsidentin des Getreidekonzerns Groupe Minoteries empfiehlt. So mache Ethos-Chef Vincent Kaufmann sie in einem Interview dafür verantwortlich, dass im Verwaltungsrat nur eine Frau sitzt. Zudem sei sie wegen der Beteiligung ihrer Familie nicht unabhängig. Besonders problematisch ist aus unserer Sicht das sogenannte Overboarding: Frau Amaudruz hat deutlich zu viele Mandate«, sagt Kaufmann weiter. Problematisch ist laut Kaufmann auch ihr ehemaliges Engagement bei der Genfer Bank Reyl. Zudem habe sie mit Vorstössen im Parlament versucht, die Finma zu schwächen. Einen Interessenkonflikt bestreitet sie jedoch. Die »NZZ am Sonntag« hebt das Engagement von Amaudruz in der Privatklinikgruppe und Aevis-Tochter Swiss Medical Network hervor. Der aktivistische Investor Fraser Perring habe dabei vor drei Jahren das Geschäftsgebaren der Firmengruppe scharf kritisiert. Dabei witterte er gar Bilanzmanipulationen und aufgeblähte Erträge. Er schoss dabei auch die Immobiliengesellschaft Infracore ein, wo Amaudruz im Verwaltungsrat sitzt. Swiss Medical Network hat die Vorwürfe mehrfach als haltlos zurückgewiesen. (SoZ S. 2-3; NZZaS S. 12)