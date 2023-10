ARBEITSUNFÄHIGKEIT: Krankheitsbedingte Ausfälle in den Unternehmen sind auf einem Allzeithoch. Sehr oft werden sie durch Krach mit dem Vorgesetzten verursacht berichtet die «NZZ am Sonntag». Tatsächlich seien mehr als die Hälfte aller psychischen Arbeitsunfähigkeiten auf Konflikte am Arbeitsplatz zurückzuführen, schreibt das Blatt unter Verwies auf das Vermögenszentrum (VZ). 2022 fehlten laut «NZZaS» Schweizer Arbeitnehmer im Schnitt über neun Tage am Arbeitsplatz. Das kostet die Wirtschaft Unsummen. Besonders teuer aber werde es, wenn sie psychisch erkrankten. Dann fehlten die Mitarbeiter im Schnitt sechs bis sieben Monate im Job. Mit Prävention könnten Unternehmen viel Geld sparen, sagt Simon Tellenbach, Geschäftsleiter Firmenkunden beim Beratungsunternehmen VZ, dem Blatt. Die grossen Schweizer Arbeitgeber sind sich laut der «NZZ am Sonntag» des Problems bewusst. Insbesondere im Bereich mentale Gesundheit hätten sie aufgerüstet. (NZZaS S. 27)