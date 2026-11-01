SWISS II: Swiss-Chef Jens Fehlinger warnt angesichts der festgefahrenen Verhandlungen über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag mit den Piloten vor einem Streik. «Ein Streik wäre für niemanden gut. Nicht für unsere Gäste, nicht für unsere Pilotinnen und Piloten und auch nicht für die vielen anderen Mitarbeitenden», sagte er im Interview mit dem «SonntagsBlick». Der bisherige Gesamtarbeitsvertrag läuft Ende Jahr aus. Fehlinger zeigte sich offen für eine externe Moderation oder Mediation, um eine Einigung zu erzielen. Die Piloten forderten eine bessere Planbarkeit ihrer Freizeit. Die Swiss habe der Gewerkschaft bereits ein Angebot mit konkreten Verbesserungen unterbreitet, benötige im Gegenzug aber mehr Flexibilität. Derzeit beschäftige die Airline etwa gleich viele Piloten wie vor der Corona-Pandemie, diese flögen allerdings weniger. Zudem bestätigte Fehlinger das Ziel, die Zahl der administrativen Stellen um rund 10 Prozent zu reduzieren. Entlassungen seien nicht geplant. Vielmehr solle der Abbau über freiwillige Massnahmen und natürliche Fluktuation erfolgen. (SoBli, S. 28-30, siehe auch separate Meldung)