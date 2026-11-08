ABB: Der Industriekonzern erwägt laut Bloomberg die Ausgliederung des China-Geschäfts der Robotik-Sparte, nachdem der geplante Verkauf des Bereichs an die japanische Softbank in der vergangenen Woche durch die chinesischen Behörden gestoppt worden ist. Um den Deal zu «retten», würden Softbank und ABB derzeit verschiedene Optionen prüfen, darunter die Ausgliederung des chinesischen Teils, schrieb Bloomberg am Samstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der China-Teil könnte ausgegliedert und als eigenständiges Unternehmen mit anderer Eigentümerstruktur gegründet werden. ABB prüfe zudem weitere Optionen. Der Schweizer Konzern hatte im Oktober 2025 vereinbart, die Sparte für einen Unternehmenswert von rund 5,4 Milliarden Dollar an die Japaner zu verkaufen. Am vergangenen Donnerstag teilte ABB allerdings mit, die chinesische Behörde für die Sicherheitsprüfung ausländischer Investitionen habe die Übernahme des China-Geschäfts untersagt. (Bloomberg; siehe auch separate Meldung)