INTELLIGENTFOOD MATE: Der Zentralschweizer Mate-Getränkehersteller will mit seiner Marke «El Tony» auch ausserhalb der Schweiz wachsen. Vor rund drei Jahren hat das Unternehmen mit der Expansion in die Niederlande, nach Frankreich und Österreich begonnen. «Wir konzentrieren uns erst mal auf Europa», sagt Firmenchef Karl Schnyder in einem Interview mit der «Luzerner Zeitung». Wenn sich die Marke auf dem Kontinent ähnlich positionieren lasse wie in der Schweiz, werde sich zeigen, was darüber hinaus möglich sei. Hierzulande liege der Marktanteil bei 70 bis 80 Prozent, bei Energydrinks insgesamt seien es 15 bis 20 Prozent. Beim Umsatz und den verkauften Dosen bewege sich das Unternehmen im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Das Wachstum liege im zweistelligen Prozentbereich. Genaue Geschäftszahlen veröffentlicht die Firma nicht. (Schweiz am Wochenende, S. 15)