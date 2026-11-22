RUAG: Neue Recherchen des «SonntagsBlick» in Bezug auf potenziell kriminelle Vorgänge im bundeseigenen Rüstungsbetrieb Ruag ergaben, dass ein ehemaliger Ruag-Manager sowie ein Komplize in Berlin bereits verurteilt worden waren. Wie eine Gerichtssprecherin dem «SonntagsBlick» bestätigte, erhielt ein früherer Mitarbeiter des Schweizer Staatskonzerns bereits 2025 wegen Vorteilsgewährung acht Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Ein Oberstleutnant der deutschen Bundeswehr wurde im selben Verfahren wegen Vorteilsannahme zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Hintergrund ist ein Auftrag der Bundeswehr für mobile Kommunikationsrouter. Im Zuge der Beschaffung soll die Ruag ein Gefälligkeitsgutachten bei einer Berliner Firma bestellt haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da sowohl die Staatsanwaltschaft als auch beide Angeklagten Berufung eingelegt haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Sollte der Schuldspruch Bestand haben, droht der Ruag-Nachfolgerin Beyond Gravity die Einziehung von 213'983,49 Euro, welche sie von der Ruag MRO zurückfordern dürfte, die bei dem Verfahren im Lead ist. (SoBli)