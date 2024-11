FINANZPLATZ: Eine neue Initiative nimmt laut Informationen der «Schweiz am Wochenende» Grossinvestitionen von Schweizer Banken und Versicherungen im Ausland ins Visier: Ein überparteiliches Komitee will eine «ökologische, nachhaltige Ausrichtung des Schweizer Finanzplatzes» in die Verfassung schreiben. Offiziell solle das Projekt am nächsten Dienstag lanciert werden, so die Zeitung. Konkret heisse es im Initiativtext: «Schweizer Finanzmarktteilnehmende erbringen keine Finanzierungs- und Versicherungsdienstleistungen, die der Erschliessung und der Förderung neuer sowie der Ausweitung des Abbaus bestehender fossiler Energievorkommen dienen.» (SaW, S. 5)