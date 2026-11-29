BUNDESRATSWAHL I: Die negative Äusserung von Partei-Doyen Christoph Blocher zum SVP-Zweierticket Aeschi/Graber hallt in der Sonntagspresse nach. Mehrere Parteien zeigen sich gemäss der «NZZ am Sonntag» erstaunt und amüsiert über die Unruhe innerhalb der SVP. Es sei erstaunlich, dass Blocher dem Parlament die Lizenz erteile, ausserhalb des Tickets zu wählen, wird FDP-Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher in der «NZZ am Sonntag» zitiert. Sollte sich die SVP entscheiden, das Ticket mit dem Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg oder einer anderen Person zu erweitern, fände die Partei «gerne auch Zeit für ein Hearing mit drei Personen». Mitte-Vizepräsidentin Marianne Binder sagt in der «SonntagsZeitung»: «Plötzlich sind dann wieder alle acht auf dem Ticket.» Sie sei überrascht, wie scharf innerhalb der SVP geschossen werde. Blocher lade dazu ein, ausserhalb des Tickets zu wählen, sagt die Solothurner SP-Ständerätin Franziska Roth zu beiden Zeitungen. (SoZ, S. 1-4/NZZaS, S. 17)