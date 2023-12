ARBEITSMARKT I: Der Schweizer Arbeitsmarkt verzeichnet laut neuer Umfragen der Universität Zürich und von Adecco einen beispiellosen Mangel an Arbeitskräften. Was als Fachkräftemangel begann, hat sich zu einem generellen Arbeitskräftemangel entwickelt. Besonders in der Gastronomie verschärft sich der Wettbewerb um qualifizierte Köche und Servicekräfte. Christoph Mäder, Präsident von Economiesuisse, erklärt im Interview, dass der strukturelle Arbeitskräftemangel durch das Ausscheiden der Babyboomer in den Ruhestand bedingt ist. Selbst Massenentlassungen, wie die Integration der CS Schweiz in die UBS mit dem Verlust von 3000 Jobs, konnten den Mangel nicht beheben. Unternehmen in verschiedenen Sektoren, darunter Industrie, Medien und Telekommunikation, kündigen Stellenabbau an. Diese Entwicklung spiegelt sich global wider, wobei der »goldene Zeitpunkt« für Arbeitnehmer ausgerufen wird. In 41 Ländern haben 77 Prozent der Unternehmen Schwierigkeiten, ihre Stellen zu besetzen - doppelt so viele wie 2015. Schweizer Unternehmen suchen bereits über die Grenze nach Arbeitskräften, insbesondere in Deutschland. Chemieunternehmen der Familie Blocher, darunter Dottikon ES und EMS-Chemie, setzen auf Radio-Werbung, um Mitarbeiter zu gewinnen. (Schweiz am Wochenende S. 1-3)