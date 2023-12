SIGNA: Die Zahl der Signa-Firmen, die Insolvenz oder eine Nachlassstundung beantragen, steigt kontinuierlich. Laut Experten könnte die Aufarbeitung Jahre dauern, schreibt die «Sonntagszeitung». In der Schweiz haben die Signa Retail Selection, die vor allem das Geschäft der Galeria-Kaufhäuser in Deutschland umfasst, sowie die Signa Financial Services und die Signa Real Estate Management Schweiz beim Bezirksgericht Zürich Ende November die provisorische Nachlassstundung beantragt. Nun müssen sich die sogenannten Sachwalter, die vom Gericht berufen wurden, einen Überblick verschaffen. Die Bilanzen des Unternehmens tragen jedoch nicht zur Transparenz bei. Es sei nicht klar, wie werthaltig die Vermögenswerte der Signa tatsächlich sind und ob sich die Gesellschaften gegenseitig Geld geliehen haben. Im Falle der Signa Retail Selection, der wichtigsten Benko-Firma in der Schweiz, läuft eine erste Frist der Sachwalter bis zum 5. April. Bei den zwei anderen läuft sie bereits nach drei Monaten Ende Februar aus. Spätestens dann entscheidet das Gericht, ob eine Sanierung möglich erscheint oder die Firmen direkt in Konkurs gehen müssen. Ein Hauptproblem sieht ein Konkursanwalt in möglichen Verbindlichkeiten, die einzelne Signa-Töchter untereinander haben. Ähnlich wie beim Untergang der Swissair könnten die gegenseitigen Forderungen allfällige Konkursverfahren erschweren und zeitlich in die Länge ziehen. Die Dimensionen im Fall Signa seien riesig, Konkursverfahren könnten Jahre dauern, prognostiziert der Jurist. (SoZ, S. 40)