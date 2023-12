HOTELLERIE: Hotelleriesuisse-Präsident Andreas Züllig hat in einem Interview von den Kantonen eine bessere Koordination der Schulferien gefordert. Es liege nicht in deren Interesse, wenn sich die Leute in den Bergen auf die Füsse treten und höhere Preise bezahlen müssten. «Dass alle immer gleichzeitig Ferien haben, ist ein Problem», sagte der Branchenvertreter in einem Interview mit der «Sonntagszeitung». In diesem Jahr beispielsweise lägen die Sportferien der grossen Kantone Basel und Zürich sowie in Deutschland in denselben Wochen, sagte der 65-jährige Gastgeber des Hotels Schweizerhof auf der Lenzerheide GR. «Die Zimmer sind dann schnell ausgebucht und die Preise steigen.» (SoZ, S. 42, s. separate Meldung)