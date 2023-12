ABB: Präsident Peter Voser sieht in der Industrie eine Entwicklung hin zu dezentralen, kleineren Produktionsstandorten. «Es gibt Automobilhersteller, die nicht mehr ein grosses, globales Werk in China bauen, sondern vier oder fünf kleinere. Und diese entstehen nicht nur in Asien, sondern auch in Europa und den USA», sagte er im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Er verweist auf die Automation, die Robotik und die künstliche Intelligenz: «Dank diesen Technologien können wir heute in Europa fast so günstig produzieren, wie das früher nur in asiatischen Ländern mit tiefen Löhnen möglich war.» Gleichzeitig sei «eine gewisse Nähe» zu Blöcken oder Allianzen wichtig. «Wir können es uns nicht mehr leisten, allein dazustehen.» Neutralität bedeute nicht mehr das Gleiche wie vor zehn oder 20 Jahren. (NZZaS, S. 26)