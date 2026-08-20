Das Portfolio umfasst 13 Liegenschaften mit insgesamt 423 Wohnungen und weist einen hohen Wohnanteil sowie eine breite Diversifikation auf. Bei mehreren Liegenschaften konnte die Leerstandsquote gesenkt werden. So sank sie bei der Liegenschaft Hönggerstrasse 40/Röschibachstrasse 22 in Zürich auf 0,6 Prozent von zuvor 2,0 Prozent. Bei der Lerzenstrasse 10 in Dietikon ging der Leerstand auf 30,9 von 33,9 Prozent zurück. Aufgrund bereits abgeschlossener Mietverträge erwartet Pretium im dritten Quartal eine weitere Reduktion auf knapp 29 Prozent.