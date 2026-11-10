Mit den Übernahmen erweitert Primeo Energie laut den Angaben ihr Portfolio um vier Wärmeverbünde in den Kantonen Zürich und Bern. Diese befinden sich in Bonstetten, Hedingen, Eglisau und Huttwil und versorgen insgesamt rund 1900 Wohneinheiten sowie öffentliche Einrichtungen und Unternehmen mit Wärme. Zum Einsatz kämen überwiegend erneuerbare Energieträger, insbesondere regionales Holz.