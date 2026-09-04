Die geplante Transaktion soll die weitere Entwicklung des Frankreichgeschäfts unterstützen, hiess es weiter. «Crédit Agricole ist gemessen an der Bilanzsumme die zehntgrösste Bank der Welt. Das Interesse eines so bedeutenden Akteurs unterstreicht die Robustheit des Geschäftsmodells von Primeo Energie France», wird Benoît Doin, Geschäftsführer Primeo Energie Schweiz, in der Mitteilung zitiert.