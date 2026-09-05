Ein Ziel des ambulanten Tarifs wäre es gewesen, die Hausärztinnen und Hausärzte finanziell besser zu stellen. Aber «wir sehen nach Analyse der ersten Daten nicht, dass sich die Lage der Grundversorger wirklich verbessert hätte», sagte Schenker. Wenn sich auch bis Ende Jahr keine Verbesserung zeige, dann müssten weitere Massnahmen ergriffen werden.