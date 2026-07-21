Die Fehler im Jahresabschluss seien aufgefallen, als dieser erstellt worden sei. Eine vom Verwaltungsrat veranlasste Untersuchung habe anschliessend ergeben, dass Ergebnisse der Bank geschönt und Kredite zu unüblichen Bedingungen an Mitglieder der Geschäftsleitung vergeben worden seien. Das Kundengeschäft war den Angaben zufolge davon nicht betroffen.