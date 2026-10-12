Bei solchen Angriffen verschlüsseln oder stehlen Kriminelle Unternehmensdaten, um Lösegeld zu erpressen. Je mehr geschäftliche E-Mail-Adressen einer Firma in Datenlecks auftauchten, desto häufiger war sie betroffen. Von 10'000 Firmen ohne entsprechende Treffer wurden lediglich 0,8 als Erpressungsopfer erfasst. Bei Firmen mit mindestens 200 betroffenen Adressen waren es dagegen rund 544 - also etwa jede achtzehnte.