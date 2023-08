Personen, die im Tessin beziehungsweise südlich des Gotthards arbeiten oder wohnen und ein GA oder Streckenabo für die Gotthardstrecke besitzen, soll das Abo um ein Drittel der Laufzeit (maximal für die Dauer der Sperrung) verlängert werden. Das fordert Pro Bahn in einem Brief vom Mittwoch an die ÖV-Tariforganisation Alliance Swisspass, wie es in einer Mitteilung heisst.