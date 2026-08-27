Gross rechnet zudem damit, dass konzernweit die Belegschaft schrumpfen wird. «Wir werden über die nächsten Jahre weniger nachbesetzen», sagte der Helaba-Chef. «Wir gehen davon aus, dass die Mitarbeiteranzahl sich erst leicht und dann etwas stärker reduzieren wird, weil auch wir die Chancen der künstlichen Intelligenz nutzen werden.» Ende Juni hatte die Helaba-Gruppe rund 6.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine Zielgrösse nannte Gross nicht.