Im Rahmen der Transaktion seien 486'993 neue Aktien ausgegeben worden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Damit erhöhe sich die Zahl der ausstehenden Titel auf 3,90 Millionen. Die erfolgt am 30. Oktober 2026.
Der Emissionserlös soll hauptsächlich für den Erwerb mehrerer bereits gesicherter Wohnliegenschaften verwendet werden. Der Anlagefonds «Residential PK» investiert hauptsächlich in der Westschweiz in Wohn- und gemischte Immobilien, sowohl im Stadtzentrum als auch am Stadtrand.
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(AWP)