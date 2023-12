Der US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble baut in einigen schwierigen Märkten die Geschäfte vor allem mit Firmenkunden um und nimmt dafür einen Milliardenbetrag in die Hand. In den betroffenen Regionen sei man herausfordernden konjunkturellen Bedingungen unterworfen, hiess es vom in Cincinnati ansässigen Unternehmen am Dienstag. Unter anderem sind Argentinien und Nigeria betroffen.

05.12.2023 15:52