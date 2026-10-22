Dabei profitierte das Unternehmen vor allem vom Wachstum der Verkaufsmenge, während der Verkaufspreis auf das gesamte Portfolio gesehen nur leicht stieg. So achten Konsumenten angesichts einer hohen Inflation schon länger verstärkt auf die Preise von Waren. Der Aktienkurs stieg im vorbörslichen US-Handel um rund drei Prozent.