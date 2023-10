So lag der Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise (PPI) im September bei 108,6 Punkten, was einem Rückgang um 0,1 Prozent im Vergleich zum August entspricht, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Zum September des Vorjahres ergibt sich ein Minus von 1,0 Prozent - das ist der stärkste Rückgang, seit im Mai die Abschwächung eingesetzt hat.