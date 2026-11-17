Die Deutsche Bank erklärte: «Die Sachverhalte, die im Mittelpunkt der Medienberichte stehen, liegen viele Jahre zurück, in einigen Fällen sogar zwei Jahrzehnte.» Unter der Führung des seit April 2018 amtierenden Konzernchefs Christian Sewing habe die Deutsche Bank «einen grundlegenden Wandel durchlaufen». In den Jahren 2019 bis 2025 habe das Geldhaus sieben Milliarden Euro investiert, um ihre internen Kontrollen zu verbessern. «Durch all dies sind wir heute eine andere, stärkere und sicherere Bank.» Allerdings gab es in den vergangenen Jahren wiederholt Durchsuchungen bei der Deutschen Bank im Zusammenhang mit Geldwäschevorwürfen./ben/DP/zb