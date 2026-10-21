Streamingangebote werden in Deutschland in diesem Jahr einer Prognose zufolge erstmals mehr Umsatz erzielen als klassische Medienangebote wie Fernsehen und Radio. Nach Berechnungen des Verbands Privater Medien (Vaunet) werden die Erlöse aus Streamingdiensten 2026 auf rund 8,6 Milliarden Euro steigen. Damit würden sie erstmals mehr als die Hälfte (52 Prozent) des gesamten Audio- und audiovisuellen Medienmarktes ausmachen. Im Jahr 2019 lag ihr Anteil noch bei 26 Prozent.