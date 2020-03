Prognosen: Biden gewinnt in Virginia - Sanders siegt in Vermont

Sein linksgerichteter Konkurrent Bernie Sanders siegte derweil mehreren US-Sendern zufolge in seinem Heimatstaat Vermont. Am Superwahltag wird in insgesamt 14 Bundesstaaten gewählt.

Bei den Demokraten zeichnete sich zuletzt ein Duell zwischen dem gemässigten Ex-Vize-Präsidenten Joe Biden und dem Senator Bernie Sanders ab, einem Vertreter des linken Flügels. Erstmals nimmt auch der ehemalige Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, an den Vorwahlen teil.

Einer Nachwahlbefragung von Edison Research zufolge ist das wichtigste Kriterium für die Mehrheit der Wähler bei den Demokraten die Fähigkeit eines Bewerbers, Donald Trump bei der eigentlich Abstimmung im November schlagen zu können. Nachrangig sei dagegen, ob der Kandidat die eigenen Werte teile.

Wegen der verschiedenen Zeitzonen werden in den kommenden Stunden nach und nach die Ergebnisse aus den 14 Bundesstaaten und dem US-Aussengebiet Amerikanisch-Samoa erwartet.Im grössten Bundesstaat Kalifornien mit fast 40 Millionen Einwohnern schliessen die Wahllokale um 05.00 Uhr MEZ.

