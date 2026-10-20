«Ich werde alles versuchen, um Partnerschaften mit anderen deutschen Unternehmen einzugehen», sagte Giordani. Er hoffe, dass es dazu bald Neuigkeiten geben werde. Mit wem ProSiebenSat.1 zusammenarbeiten könnte, liess er offen. Die neuen Wettbewerber seien grösser, stärker und finanzkräftiger als die etablierten Medienunternehmen. Allein werde es deshalb zunehmend schwierig, sich zu behaupten. «Wir können nicht überall gegen jeden konkurrieren. Das ist einfach zu riskant.»