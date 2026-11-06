Hunderte Demonstranten sind in Amsterdam auf die Baustelle eines Microsoft -Rechenzentrums vorgedrungen, um gegen das Projekt zu protestieren. 150 bis 200 Demonstranten seien wegen Hausfriedensbruch festgenommen worden, teilte die Polizei in der niederländischen Hauptstadt mit. Bei einigen sei mutmasslich von der Baustelle gestohlenes Material sichergestellt worden, andere sollen dort Sachbeschädigungen begangen haben. Alle Festgenommenen sollten verhört werden, so die Polizei.