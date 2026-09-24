Auch in diesem Jahr hat die palästinensische Delegation Berichten zufolge dazu aufgerufen, ein Zeichen gegen Netanjahu zu setzen und den Raum zu verlassen. Sie wäre eigentlich von Mahmud Abbas vertreten worden. Dem Palästinenserpräsidenten haben die USA aber das Visum verweigert - bereits zum zweiten Mal in Folge. Abbas wurde darum per voraufgezeichnetem Video zugeschaltet. Er warf Israel darin unter anderem einen «Völkermordkrieg» vor und sprach von «Siedlerterrorismus» im Westjordanland. Nicht nur die Zweistaatenlösung, sondern das «Leben und die Existenz des palästinensischen Volkes in seiner Heimat» sei bedroht.