Die Reise von US-Präsident Donald Trump zum Gipfel des südostasiatischen Staatenbunds Asean auf den Philippinen sorgt schon vor seiner Ankunft für Proteste. In der Hauptstadt Manila demonstrierten am Montag erneut zahlreiche Menschen gegen seine Teilnahme und den aus ihrer Sicht wachsenden Einfluss der USA in der Region - trotz eines massiven Aufgebots an Sicherheitskräften und zahlreicher Festnahmen. Trump wird am Dienstagabend (Ortszeit) gegen Ende des Gipfels in Manila erwartet.