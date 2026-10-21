Die gestiegenen Lebenshaltungskosten - das «caro vita», das teure Leben - sind in Italien bereits seit Monaten ein landesweites Dauerthema. Im September lag die Inflationsrate bei 4,2 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland waren es 3,3 Prozent. Demgegenüber sind die Löhne, die im Durchschnitt ohnehin niedriger liegen als in vielen anderen europäischen Ländern, seit Jahren real nicht gestiegen. Auch bei Schülerdemonstrationen am Freitag vergangener Woche, aus denen in einigen Städten schwere Krawalle wurden, ging es um die hohen Preise.